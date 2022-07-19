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Производитель люксовых брендов Lanvin Group заявил о проблемах с возвратом средств из РФ

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Максим Новиков/ТАСС

Производитель предметов роскоши Lanvin Group уведомил акционеров и инвесторов о проблемах с возвращением средств из России за уже проданные товары. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания уведомила акционеров и инвесторов по поводу отсутствия гарантий по возврату средств от франчайзи и дистрибьюторов в России за коллекцию весна-лето 2022 года.

В публикации компания не раскрыла сумму средств, которая должна была поступить из России, но указала на несущественность объема средств в рамках всего бизнеса. При этом выручка группы в 2021 году составила €308,8 млн, а чистый убыток был на уровне €76,4 млн.

Также компания отметила, что некоторые контракты с партнерами из России заканчиваются в 2022 и 2023 году, однако нет понимания, будут ли они продлены дальше. Помимо этого бизнес могут затронуть антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Речь идет о запрете на экспорт товаров роскоши из ЕС свыше €300. Также есть сложности с тем, что часть российских банков отключены от SWIFT.

Ранее во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиторские компании писал, что в случае закрытия российских магазинов всех иностранных ретейлеров одежды по примеру шведской H&M, их общие убытки составят $760–800 млн.

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