Индия арестовала российское судно из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании

Индийские власти арестовали российское судно VV MAUA-I из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании Bunker Partner OU, сообщает газета Times of India.

Судно находится в порту города Кочин — местный держатель доверенности эстонской компании подал иск в суд. Bunker Partner OU требует оплаты стоимости загрузки топлива в размере $23 503.

Тем не менее, суд принял во внимание назначение груза — российское судно доставляло вооружение и боеприпасы для военно-морских сил Индии. В связи с этим, суд разрешил произвести разгрузку судна, несмотря на задержание.

Ранее сухогруз «Жибек Жолы» вошел в территориальные воды России.

1 июля стало известно, что Украина попросила Турцию задержать сухогруз под российским флагом, который, как утверждается, перевозил украинское зерно из Бердянска.