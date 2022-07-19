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Bloomberg: аномальная жара помешает Европе восстановить запасы газа в преддверии зимы

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Alik Keplicz/AP

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy утверждает, что из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Но даже при том, что происходит рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Аналитики Rystad Energy утверждают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Таким образом, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

Эксперты утверждают, что Европа может столкнуться со штормом намного раньше, чем предполагалось до этого. Так регион может быть недостаточно подготовлен к хаосу, который принесет шторм.

Ранее стало известно, что страны Европы могут погрузиться в конфликт или испытать серьезный политический кризис из-за антироссийской политики.

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