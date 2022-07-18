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Боррель: Еврокомиссия рассмотрит 20 июля действия ЕС в случае прекращения поставок газа

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Janis Laizans/Reuters

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России. Об этом он сообщил по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз готов к неожиданному прекращению поставок.

Он добавил, что страны ЕС не могут себе позволить усталости от санкций. Боррель выразил надежду, что Евросоюз продолжит поддерживать введенные ограничения.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине, но создадут много экономических проблем России. Об этом он сообщил по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в новый пакет санкций ЕС против России вошли 48 физических лиц. По его словам, в санкционный список включены один из вице-премьеров и региональные политики РФ, а также девять организаций.

При этом санкционный пакет будет включать в себя запрет на торговлю золотом и товары двойного назначения, а также ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги и аудит.

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