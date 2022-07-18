Путин: Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития. Об этом он сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Как рассказал президент, вопросы технологического развития чрезвычайно важны для страны и являются для нее базой и фундаментом для достижения стратегических планов и реализации национальных проектов.

По его словам, в России ожидается прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации и подготовке специалистов в этих сферах.

«Преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», — сказал он и добавил, что иначе «просто невозможно».

18 июля Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия не отступит на десятилетия назад, «как ей предрекают недоброжелатели».