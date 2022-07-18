Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сбежавший школьник, за которого объявили награду в 250 тыс. рублей, нашелся... 17:59
Эрдоган допустил заморозку процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО 17:59
Ученые обнаружили спящую черную дыру за пределами нашей галактики 17:58
Агрессивный питбуль напал на жительницу Ханты-Мансийска и ребенка 17:56
Мэр Шелехова заявил, что массовый уход людей с концерта Стаса Михайлова не связан... 17:54
В Москве у маршрутки отвалилось колесо во время движения 17:53
ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару 17:52
В ЕК заявили, что половине территории ЕС может угрожать засуха 17:52
Грузинская оппозиция потребовала ввести визовый режим для россиян 17:49
Полиция в Португалии обыскала офисы юристов, которые помогали евреям получать местное... 17:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин: Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития

close
100%
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития. Об этом он сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Как рассказал президент, вопросы технологического развития чрезвычайно важны для страны и являются для нее базой и фундаментом для достижения стратегических планов и реализации национальных проектов.

По его словам, в России ожидается прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации и подготовке специалистов в этих сферах.

«Преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», — сказал он и добавил, что иначе «просто невозможно».

18 июля Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия не отступит на десятилетия назад, «как ей предрекают недоброжелатели».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть