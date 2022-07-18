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Politico: европейцы наслаждаются «последним летним теплом» перед приходом «русской зимы»

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Global Look Press

Европейские страны этим летом могут наслаждаться теплом перед приходом настоящей «русской зимы» на фоне растущих цен на энергоносители и продовольствие. Об этом сообщает Politico.

«Наслаждайтесь летними лучами, пока есть возможность — полномасштабная русская зима движется в сторону Европы», — отметили авторы публикации.

В издании указали, что жители Европы обеспокоены постоянным ростом цен на электроэнергию и ограничениями, связанными с прекращением поставок газа по «Северному потоку» из-за техобслуживания. Все это привело к тому, что западные станы стали в ускоренном темпе прорабатывать различные сценарии развития событий, чтобы жители Европы не замерзли с приходом зимы.

По словам старшего аналитика по энергетике центра Bruegel Симоне Тальяпьетры, если Россия действительно перекроет газ в Европу, то Евросоюз будет постепенно отключать второстепенные отрасли промышленности. В этом случае начнут с сектора автомобилестроения. Самая последняя мера – отключение отопления.

Ведущий экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик посчитала, что европейцы также страдают от роста цен на продовольствие и удобрения. В частности, именно из-за высоких цен на удобрения, урожай 2022 года будет хуже.

16 июля глава Института германской экономики Михаэль Хютер в интервью газете Welt am Sonntag рассказал, что если отдельные государства Евросоюза решат прекратить подачу газа в соседние страны из-за возможной остановки его поставок из России, то европейский газовый рынок может рухнуть.

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