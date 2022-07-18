В Siemens Energy отказались комментировать процесс доставки турбины для «Северного потока»

В Siemens Energy отказались комментировать процесс доставки из Канады в Германию турбины, необходимой для восстановления объема поставок газа через газопровод «Северный поток», сообщает ТАСС.

«Мы не даем информации на этот счет. Турбина не является нашей собственностью», — рассказал представитель компании.

В прошедшую пятницу, 15 июля, «Газпром» выразил надежду, что Siemens выполнит свои обязательства в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит исправное функционирование газопровода.

Несколько дней назад российская энергетическая компания заявляла, что не располагает документами, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады турбину.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток», 17 июля.