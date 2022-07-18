В Германии вынесли суровый приговор собственной экономике

Германской экономике вынесен «сокрушительный приговор» в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, сообщает профильное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на исследования немецких аудиторов.

Так, по данным аудиторско-консалтинговой фирмы Ernst & Young, немецкие фирмы вышли из топ-100 компаний с наибольшей капитализацией — в то время как в 2007 году в этом списке были семь немецких компаний.

По мнению экспертов-аудиторов, всему виной — высокая стоимость энергоносителей, которая делает продукцию немецких предприятий чрезмерно дорогой. Еще одной стороной проблемы стал «чрезмерно амбициозный» план перехода на альтернативные источники энергии.

Также проблемой является средний возраст населения страны — 47,8 лет, что приближает Германию к показателям Японии. Вместе с большими тратами на социальное страхование и регуляторные расходы, а также высоким подоходным налогом, немецкие фирмы начинают задумываться о переносе своего производства за пределы родной страны.

Ранее Forbes сообщило, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание.