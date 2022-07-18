Финансовый аналитик рассказал, как поступить с долларами и евро

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал агентству «Прайм», как лучше распорядится с имеющимися евро.

По словам специалиста, потенциально валюта может быть заблокирована в рамках санкций в любой момент, поэтому психологически сложно держать ее на счету. При этом наличные евро быстро дешевеют против доллара и юаня.

В качестве самого простого варианта Емельянов рекомендовал положить валюту на банковский депозит. Хотя эксперт подчеркнул, что сейчас вклады в евро принимает не так много банков.

Также он предложил инвестировать эти средства в активы, номинированные в валюте, но напомнил, что сейчас европейский фондовый рынок падает, и падение может продолжиться.

Аналитик заключил, что евро также можно обменять на другие доллары, юани или рубли.

Экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег.