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Депутат Делягин: подключение к аналогу SWIFT оказалось не таким быстрым, как планировалось

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по экономической политике Михаил Делягин заявил, что аналоги системы международных платежей SWIFT существуют, однако подключение к ним оказалось не таким быстрым. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Делягина, заявление помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что SWIFT может оказаться невостребованной для России, говорит о том, что началась работа в правильном направлении по подключению российских банков к аналогам SWIFT.

«Когда пошли первые разговоры об угрозе отключения России от SWIFT, то тогда говорилось, что в мире есть несколько подобных систем для международного использования. Они менее масштабные и менее удобные, чем SWIFT. Однако оказалось, что быстро подключиться к ним не так просто», — утверждает Делягин.

Депутат подчеркнул, что для будущих проведений расчетов на основе других систем, следует получить их согласие, а также согласие кредитных организаций других государств.

Ранее Орешкин сообщил, что РФ сделает все возможное, чтобы у нее не было потребности в SWIFT.

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