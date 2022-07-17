Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ТАСС сообщил о задержании замначальника ГУ МВД по Запорожской области Селиванова 18:49
SpaceX запустила ракету-носитель с 53 мини-спутниками для интернет-сети Starlink 18:49
В Госдуме заявили, что туристический сбор должен стать постоянным, поскольку идет... 18:43
В «Питтсбурге» рассказали на что пошли в команде, чтобы подлить... 18:40
Госдеп: США к концу года могут отказаться от интервенции на рынке нефти 18:39
Вайкуле выступила на дне рождения миллионера после слухов о борьбе с раком 18:37
Британское танцевальное училище посчитало балет проявлением расизма и отказалось от него 18:36
Госдеп: у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть мощности для увеличения объема... 18:24
Агент Слуцкого будет заниматься поиском клуба для Дзюбы 18:22
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии роста напряженности с Россией из-за... 18:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава поставщика минеральных удобрений Холсетер Yara: миру угрожает «ураган голода»

close
100%
Anja Niedringhaus/AP

Президент и главный исполнительный директор компании Yara, один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений Свейн Торе Холсетер заявил, что из-за событий на Украине, сокращения поставок газа, продовольствия и удобрений миру грозит «ураган голода». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Spiegel.

По словам Холсетера, по сравнению с прошлой осенью ситуация с продовольственной безопасностью сильно ухудшилась. Он утверждает, что государства находятся в остром продовольственном кризисе, которого не было уже давно.

«Особенно в некоторых частях Африки, таких как зона Сахеля или Эфиопия, есть родители, которые не могут прокормить своих детей. Миру угрожает ураган голод», — утверждает глава Yara.

Он отметил, что это происходит из-за множества обстоятельств. Например, сокращения объемов поставок продовольствия и удобрений, уменьшение поставок и увеличение цен на газ, что влияет на стоимость удобрений, а также климатический кризис и конфликт на территории Украины, который препятствует экспорту продовольствия и выращиванию зерна.

Ранее доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если Россия не сможет возобновить свой экспорт в обычном режиме, то уже в 2023 году в мире возможен глобальный голод из-за дефицита продовольствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть