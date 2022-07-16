Орешкин заявил, что экономика России выйдет на «положительные тренды» к концу 2022 года

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что российская экономика выйдет на определенные «положительные тренды» к концу 2022 года. Об этом он сказал в рамках форума «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти уже на определенные положительные тренды», — заявил помощник президента.

Среди показателей, указывающих на улучшение ситуации в экономике страны, Орешкин назвал увеличение объема кредитования, снижение процентных ставок.

В начале июня сообщалось, что спрос на потребительские кредиты и их выдачу значительно вырос в мае. В связи с этим эксперты выразили уверенность, что закредитованность россиян будет только увеличиваться, как и количество просрочек по долгам.

В середине июня Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Орешкин не исключил, что Банк России 22 июля примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки.