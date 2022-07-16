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В России онлайн-спрос на зарубежную косметику в первой половине лета снизился на 41%

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Depositphotos

Спрос россиян на покупку иностранной косметики в интернете сократился на 41% с 1 июля по 15 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Такие данные привели в компании CloudPayments, пишет ТАСС.

«Онлайн-спрос на косметику иностранного производства <...> снизился. В первой половине лета этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года онлайн-спрос в этой категории оказался ниже на 41%», — указали в CloudPayments.

Число совершения покупок в сегменте зарубежной косметики уменьшилось на 81%. В то же время размер среднего чека вырос на 40% — с 3 217 руб. до 5 361 руб. Аналитики объяснили это ростом цен на товары иностранных брендов и переключением спроса на косметику отечественного производства.

Спрос в интернете на косметику российских производителей в то же время вырос на 58%. Количество онлайн-покупок стало больше на 71%. Однако размер суммы чека снизился на 13% — с 3 616 руб до 3 128 руб.

В начале июля сообщалось, что ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» направила в Минпромторг России предложение исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта.

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