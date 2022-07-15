ФАС одобрила покупку российской сети магазинов OBI группой MAX

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайства «Группы инвестиционно-строительных компаний MAX» на покупку российской сети магазинов OBI. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках», — заявили в пресс-службе.

В ФАС уточнили, что группа MAX купит 100% долей «ОБИ Франчайзинговый центр», «ОБИ Прямой импорт и поставки», «Управление активами Волжский», «Сделай своими руками» и «Сделай своими руками Северо-Запад», а также 58% долей компании «Сделай своими руками-Казань».

Газета «Коммерсант», ссылаясь на источники, ранее писала, сеть магазинов OBI завалили многочисленными исками на сумму более 283 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок.

В апреле московский магазин сети гипермаркетов OBI на Ходынском поле возобновил работу после временной приостановки.