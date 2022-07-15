Госдума приняла закон о праве тратить маткапитал на оплату частных детсадов

Государственная дума на внеочередном пленарном заседании 15 июля приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, предоставляющий право тратить средства материнского капитала на оплату детских садов, которые созданы индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщает ТАСС.

Закон направлен «на повышение доступности дошкольного образования».

Изначально материнский капитал можно было направлять только на оплату услуг организации, которая реализовывает образовательные программы дошкольного образования. Авторы инициативы отмечают, что из-за этого родители часто не могут получить средства маткапитала для оплаты услуг, осуществляемых лицензированным ИП.

«Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) пока не может контролировать, на что получатели тратят материнский капитал.