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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с 5 июля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс доллара на Московской бирже снизился до минимума с 5 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что по состоянию на 13.53 мск, курс доллара терял 2,32% и достиг 56,95 руб.

К 14.12 мск курс доллара замедлил падение до 2,1%, до 57,07 руб.

Курс евро при этом уменьшается до 57,31 руб. (-2,44%).

Накануне, 14 июля, доллар на Мосбирже завершил торги подорожанием до 58,3 руб.

Днем 13 июля впервые почти за 20 лет, с декабря 2002 года, в ходе торгов европейская валюта оказалась дешевле американской. По информации Forex Capital Markets, курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара. Экономисты ничего удивительного в этом не увидели, объяснив, что европейский Центральный банк, в отличие от американской Федеральной резервной системы, не спешит поднимать ключевую ставку. К вечеру 13 июля евро отыграло свои позиции и сейчас пока держится немного дороже доллара.

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