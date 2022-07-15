Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности на 6%

Предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что производство в обрабатывающей промышленности в стране, вероятно, сократится по итогам 2022 года на 6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, падение может произойти, несмотря на значительный рост в ОПК.

»[Озвученные] меры позволили удержать промышленность от глубокой просадки. В частности, в первые пять месяцев обработка завершилась в плюсе почти на 2%, но мы не успокаиваем себя таким результатом...», — подчеркнул Мантуров.

Как добавил Мантуров, прогнозируется изменение показателя, связанного с падением экспорта и закрытием западных рынков.

«Это приведет к снижению объемов по наиболее емким отраслям, среди которых металлургия, химический комплекс и лесопромышленный», — заметил он.

Также он считает, что требуется добиться поворота от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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