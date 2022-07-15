Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Газета The independent предложила выбрать замену Борису Джонсону в стиле «Игры... 13:26
У звезды «Игры престолов» Софи Тернер родилась дочь 13:22
В Роспотребнадзоре напомнили, что ПЦР-тесты обязательны для прибывающих из-за... 13:20
Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и... 13:20
Депутат Кузнецов призвал Генпрокуратуру проверить выступление «Би-2»... 13:19
В «Газпроме» заявили о сокращении добычи газа на 10,4% и продаж... 13:19
Продюсер «Клиники» арестован по обвинению в изнасиловании 13:16
Песков не знает, проходил ли Путин ревакцинацию 13:14
В Кремле прокомментировали отставки европейских премьеров 13:12
Корчевников опроверг собственную смерть и пожаловался на «бесов» 13:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Норвежская Gassco рассказала о ситуации с поставкой газа в Европу после аварии

Экспорт газа из Норвегии в Европу полностью восстановлен после аварии на месторождении

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Экспорт газа из Норвегии в страны Европы полностью восстановился после ликвидации последствий аварии на месторождении Sleipner. Об этом сообщается на сайте газотранспортного оператора Gassco.

«Экспорт норвежского газа вернулся к нормальному режиму после остановки Sleipner в понедельник, 11 июля», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 12 июля из-за технических проблем на месторождении Sleipner в Норвегии, принадлежащем компании Equinor, произошла утечка и временная остановка добычи и поставок газа в Европу.

Инцидент на месторождении повлек за собой прямые последствия для потока газа с перерабатывающего завода Nyhamna и приемных терминалов Easington и Zeebrugge.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

6 июля стало известно, что крупнейший на текущий момент поставщик газа в Евросоюз Норвегия может уменьшить экспорт газа на 56% из-за забастовки работников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть