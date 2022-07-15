Норвежская Gassco рассказала о ситуации с поставкой газа в Европу после аварии

Экспорт газа из Норвегии в страны Европы полностью восстановился после ликвидации последствий аварии на месторождении Sleipner. Об этом сообщается на сайте газотранспортного оператора Gassco.

«Экспорт норвежского газа вернулся к нормальному режиму после остановки Sleipner в понедельник, 11 июля», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 12 июля из-за технических проблем на месторождении Sleipner в Норвегии, принадлежащем компании Equinor, произошла утечка и временная остановка добычи и поставок газа в Европу.

Инцидент на месторождении повлек за собой прямые последствия для потока газа с перерабатывающего завода Nyhamna и приемных терминалов Easington и Zeebrugge.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа.

6 июля стало известно, что крупнейший на текущий момент поставщик газа в Евросоюз Норвегия может уменьшить экспорт газа на 56% из-за забастовки работников.