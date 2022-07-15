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Глава Минэнерго Норвегии ожидает «бешеные» цены на электричество из-за «Северного потока»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд считает, что из-за отсутствия поставок газа РФ по «Северному потоку» следует ждать катастрофических последствий для цен на электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Aftenposten.

«Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше», — сказал Осланд.

Как допускает глава норвежского Минэнерго, возможно, цены на энергоресурсы «просто сорвутся».

Каких-либо прогнозов, связанных с ростом цен на электричество, Осланд больше не привел.

Ранее стало известно, что поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца.

Также власти Канады приняли решение вернуть в Германию подпадающие под санкции турбины для газопровода «Северный поток — 1».

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