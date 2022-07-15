Bloomberg: Россия планирует создать национальный эталон нефти

Кабинет министров России разработал на 2023 год план по созданию и продвижению национального бенчмарка (эталон нефти), сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на документы, российский Центральный банк, ответственные за экспорт министерства и крупнейшие производители нефти разрабатывают национальный бенчмарк для того, чтобы начать продавать новый сорт нефти к октябрю 2023 года.

Для этого предполагается с марта по июль 2023 года привлечь иностранных импортеров российской нефти, чтобы достичь необходимых объемов продаж — предыдущие 10 лет попыток создать собственный нефтяной бенчмарк были безуспешны из-за недостаточного объема торгов.

По данным источников Bloomberg, Россия стремится создать бенчмарк для того, чтобы нивелировать попытки Запада ввести «потолок цен» на российскую нефть.

Ранее МИД России заявил о последствиях плана G7 установить «потолок цен» на нефть.