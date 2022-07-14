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США вывели из-под санкций Gazprom Germania GmbH

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Global Look Press

Соединенные Штаты убрали из санкционного списка бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, а также «дочку» Альфа-банка в Казахстане. Об этом сообщает Минфин США.

С компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH до 16 декабря можно проводить транзакции. Ранее аналогичная лицензия, которая разрешала определенное взаимодействие с попавшим под ограничения предприятием, действовала до мая 2022 года.

Также было исключено из санкционного списка дочернее предприятие «Альфа-Банка» в Казахстане (JSC Alfa Bank).

В конце июня газета Financial Times писала, что бывшая компания Gazprom Germania GmbH, которая теперь носит название Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), возобновила деятельность и продолжит выплачивать бонусы газовым трейдерам.

Управляющий директор компании Эгберт Лэге рассказал, что кредит помог вернуть ликвидность компании, оплатив более дорогой газ, который она закупает. Теперь же обновленная компания сможет возобновить торги. При этом наблюдается процесс возвращения старых контрагентов и появления новых.

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