Портфель структурных депозитов «Валютный коридор» Сбера превысил 25 млрд рублей

Структурные депозиты «Валютный коридор», которые заключаются в электронных каналах (Range Accrual, eRAD), становятся все более востребованными у корпоративных клиентов Сбера, сообщает пресс-сружба компании.

«Их объем вырос с 9 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года до 25 млрд рублей на 1 июля 2022 года. Число компаний, имеющих такие депозиты, увеличилось в 10 раз, а количество сделок — в 12 раз», — говорится в сообщении.

В Сбере объяснили, что растущий интерес связан с тем, что именно структурные депозиты дают возможность наиболее эффективно размещать свободную ликвидность на высоковолатильных рынках.

Так, депозит «Валютный коридор» позволяет повысить доходность от размещаемых денежных средств: ставки могут превышать ставки по классическим инструментам на 3–10% — в зависимости от уровня риска, принимаемого клиентами. При этом возврат вложений гарантирован в полном размере, поскольку риск распространяется только на недополучение процентного дохода. Продукт привязан к курсам рубля относительно доллара и евро, валютные счета не задействованы. Клиент размещает деньги в структурный депозит, выбирая нижнее и верхнее значение курса валют (валютный коридор).

Как отметил директор Департамента глобальных рынков Сбера Александр Зозуля, финансовые рынки сегодня характеризуются высокой волатильностью, бизнесу постоянно приходится справляться с новыми вызовами.

«В такой ситуации эффективное управление ликвидностью выходит на первый план: компания просто не может позволить себе терять деньги. Однако волатильность на валютном рынке можно использовать на пользу бизнесу, ведь чем она выше, тем выше потенциальная доходность вложений. И банковские продукты со встроенным опционом — например, структурные депозиты — позволяют нашим корпоративным клиентам получать более высокую доходность по сравнению с классическими инструментами», — сказал он.

По его словам, в лучшем случае клиент получит доход, если курс останется внутри обозначенного им коридора, в худшем — останется при своих. Также он отметил, что открыть структурный депозит не сложнее, чем перевести контрагенту деньги: это делается в СберБизнесе всего в несколько шагов.