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Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Латвийский парламент в окончательном чтении 14 июля утвердил поправки к закону «Об энергетике», предусматривающие полный запрет на поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года. Об этом в четверг сообщил латвийский портал Delfi.

Как отмечает издание, с инициативой о запрете на поставку природного газа из России выступали депутаты от коалиционной партии «Консервативные» — Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс.

Помимо полного запрета поставок, поправки регулируют конкретные случаи по согласованию с другим государством – членом Европейского Союза (ЕС) способов обеспечения запрета на поставку природного газа из России. Оно будет применяться в случаях, когда латвийский оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа договорится с оператором другого государства – члена ЕС о создании единой системы транспортировки природного газа.

Латвия решила отказаться от российского газа в ответ на проведение спецоперации России на Украине, сообщает портал.

В июне Delfi сообщал о решении оператора повысить тарифы на газ в Латвии на 66-90% с 1 июля. До этого глава Минэкономики страны Янис Витенбергс заявлял, что Латвия намерена в максимально сжатые сроки отказаться от импорта российского природного газа и рассчитывает заменить его поставками американского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее сообщалось, что Россия сможет разобраться с вопросом поставок газа в европейский регион уже 21 июля 2022 года. В этот же день пройдет заседание Европейского Центробанка, где будет решаться вопрос об ужесточении кредитно-денежной политики и повышении ключевой ставки. Кроме того, в этот же день должен выйти из ремонта «Северный поток».

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