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В Сербии анонсировали снижение закупок газа у РФ

Вице-премьер Сербии Михайлович: Белград будет покупать 40% газа не у России в 2023 году

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Reuters

Сербия уже в следующем году сможет закупать до 40% необходимого количества газа не у России, а у других поставщиков. Об этом вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович заявила в интервью Happy, сообщает ТАСС.

Михайлович призналась, что Белград в настоящее время ведет переговоры с Министерством энергетики Азербайджана об аренде мощностей на 2023 год.

Министр уточнила, что в сентябре 2023 года Сербия намерена закончить строительство газопровода Ниш-Димитровград. По словам Михайлович, именно через него страна сможет получать газ от иностранных поставщиков, прежде всего из Азербайджана и СПГ-терминала в Греции.

Она отметила, что власти Сербии делают все возможное для обеспечения страны газом.

«У нас есть контракт с Россией, возможность использовать газохранилище в Венгрии, а также запасы в нашем [ПХГ] «Банатский двор», — пояснила Михайлович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, если мировые лидеры не примут предложения российского лидера Владимира Путина, в мире может начаться ад. Какие именно условия выдвинет Путин западным политикам, Вучич не уточнил.

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