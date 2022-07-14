Bloomberg сообщил, что споры по Украине могут помешать G20 принять совместное заявление

Министры финансов стран формата «Большой двадцатки» (G20) могут не принять совместное заявление по итогам встречи в Индонезии из-за разногласий вокруг оценки последствий конфликта на Украине. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в политических кругах.

По данным одного из собеседников издания, в основном страны – участницы альянса спорят из-за определения последствий экономических трудностей, в том числе роста инфляции и проблем с цепочками поставок. А также у сторон есть разногласия по поводу выработки путей решения проблем в свете конфликта.

Власти Индонезии настаивают на подготовке финального коммюнике. Однако вместо выпуска совместного заявления всех сторон с подведением итогов переговоров по завершении встречи может выступить с речью председатель формата.

Встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20 пройдет на Бали в Индонезии с 15 по 16 июля. В числе стран этого альянса — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союз.

Накануне сообщалось, что представители западных стран на встрече министров финансов G20 на этот раз не будут активно покидать заседания во время выступлений делегации России.