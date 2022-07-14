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МИД РФ заявило о последствиях плана G7 установить потолок цен на нефть из России

Захарова: планы G7 установить потолок цен на нефть из России приведут к росту ее стоимости

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Ana Maria Otero/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы «группы Семи» (G7) установить потолок цен на нефть из России могут привести к росту цен на нее. Об этом она сообщила в ходе еженедельного брифинга, трансляция которого велась на видеосервисе Rutube.

«Если же «группа Семи» попытается реализовать свои, вполне себе можно назвать, авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы они - антирыночные и авантюрные, и волюнтаристские», — сказала Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60. В конце июня стало известно, что обсуждение этой меры ведут страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада). Предполагается, что она будет введена за счет введения ограничений на страхование и доставку.

12 июля стало известно, что Соединенные Штаты опасаются роста цены на нефть на 40% до примерно $140 за баррель, если не будет принят «потолок» цены на российское топливо, а также исключения из санкций, которые позволили бы поставки ниже нее.

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