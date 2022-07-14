Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Борис Щербаков признался, что ему стыдно за современные театры 14:37
Создатели нового молодежного движения хотя вернуть детей в коллектив... 14:35
Президент России Путин подписал закон об обеспечении проведения операций ВС РФ... 14:35
Метровая змея напала на жительницу Карелии 14:34
МИД РФ заявило о последствиях плана G7 установить потолок цен на нефть... 14:31
На Кипре мужчина избил женщину с ребенком 14:29
Британске медсестры пожаловались на запрет пить воду на рабочем месте 14:29
Бородина заявила о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной 14:28
В МИД Венгрии заявили, что Вена и Будапешт не готовы говорить о санкциях против... 14:28
Американка узнала, что парень ее бросил, пролетев к нему через всю страну 14:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Euractiv: Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России

close
100%
Reuters

Евросоюз (ЕС) в течение недели должен представить и одобрить седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян. Об этом сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Подготовка послов ЕС к новому, седьмому пакету должна возобновиться в этот четверг и пятницу (14 и 15 июля) и, вероятно, будет одобрена государствами-членами к середине следующей недели», — пишет портал.

По данным издания, новый пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.

Помимо этого, седьмой пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек уже утвержденных запретов, например, путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский предупредил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть