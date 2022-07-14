Euractiv: Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) в течение недели должен представить и одобрить седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян. Об этом сообщает интернет-портал Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Подготовка послов ЕС к новому, седьмому пакету должна возобновиться в этот четверг и пятницу (14 и 15 июля) и, вероятно, будет одобрена государствами-членами к середине следующей недели», — пишет портал.

По данным издания, новый пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.

Помимо этого, седьмой пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек уже утвержденных запретов, например, путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский предупредил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.