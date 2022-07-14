Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Метровая змея напала на жительницу Карелии 14:34
МИД РФ заявило о последствиях плана G7 установить потолок цен на нефть... 14:31
На Кипре мужчина избил женщину с ребенком 14:29
Британске медсестры пожаловались на запрет пить воду на рабочем месте 14:29
Бородина заявила о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной 14:28
В МИД Венгрии заявили, что Вена и Будапешт не готовы говорить о санкциях против... 14:28
Американка узнала, что парень ее бросил, пролетев к нему через всю страну 14:26
Вандалы изрисовали памятник Петру I в украинской Полтаве 14:26
«Как в сумасшедшем доме»: Бородина попала в больницу из-за головных... 14:24
В Госдуме заявили, что деятельность нового молодежного движения не будет привязана... 14:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6%

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) серьезно ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6% в 2022 году и 4% в 2023 году в сравнении с ожидавшимися весной 6,1% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на летний экономический прогноз Еврокомиссии.

Кроме того, ЕК существенно снизила прогноз роста ВВП зоны евро на 2023 год до 1,4% по сравнению с ожидавшимися в весеннем прогнозе 2,3%, по ЕС ожидания на 2023 год снижены с 2,3% до 1,5%.

В документе ЕК говорится, что отключение российского газа и возвращение высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру являются главными рисками для экономики стран Евросоюза.

«Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий [на Украине] и, в особенности, ее влияния на поставки газа в Европу. Нельзя также исключить риски, что возобновившаяся пандемия создаст новые проблемы в экономике», — цитирует ТАСС документ Еврокомиссии.

Ранее экономист Михаил Беляев допустил кризис в Европе из-за отказа ФРГ от угля и нефти из России. Финансовый аналитик выразил мнение, что отказ Германии от нефти и угля РФ приведет к тяжелым последствиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть