Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6%

Еврокомиссия (ЕК) серьезно ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6% в 2022 году и 4% в 2023 году в сравнении с ожидавшимися весной 6,1% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на летний экономический прогноз Еврокомиссии.

Кроме того, ЕК существенно снизила прогноз роста ВВП зоны евро на 2023 год до 1,4% по сравнению с ожидавшимися в весеннем прогнозе 2,3%, по ЕС ожидания на 2023 год снижены с 2,3% до 1,5%.

В документе ЕК говорится, что отключение российского газа и возвращение высокой заболеваемости COVID-19 по всему миру являются главными рисками для экономики стран Евросоюза.

«Риски для экономической активности и инфляции серьезно зависят от хода боевых действий [на Украине] и, в особенности, ее влияния на поставки газа в Европу. Нельзя также исключить риски, что возобновившаяся пандемия создаст новые проблемы в экономике», — цитирует ТАСС документ Еврокомиссии.

Ранее экономист Михаил Беляев допустил кризис в Европе из-за отказа ФРГ от угля и нефти из России. Финансовый аналитик выразил мнение, что отказ Германии от нефти и угля РФ приведет к тяжелым последствиям.