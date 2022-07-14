Инфляция в Финляндии в июне достигла рекордных 7,8% впервые с 1984 года

Инфляция в Финляндии в июне ускорилась до 7,8%, что стало рекордом впервые за 38 лет. Об этом свидетельствуют данные статистического управления страны.

«Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное статистическим управлением Финляндии, в июне составило 7,8%. В мае инфляция составила 7,0%», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что рост инфляции произошел из-за высоких цен на топливо и электроэнергию. При этом потребительские цены сильнее всего выросли за счет увеличения стоимости бензина, дизтоплива и существенного, по сравнению с 2021 годом, роста цен за капитальный ремонт.

В публикации указали, что, по предварительным расчетам, инфляция в Евросоюзе в июне 2022 года оказалась на уровне 8,6%.

20 июня Helsinki Times, ссылаясь на данные торговой палаты Финляндии писали, что большая часть компаний (72%) в стране заявила о вынужденном росте цен в ближайшие месяцы из-за ситуации на Украине. При этом 60% будут повышать цены в умеренном диапазоне в течение определенного времени, в то время как 12% будут делать это немедленно.