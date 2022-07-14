В Китае сочли вопрос предельной цены на российскую нефть «крайне сложным»

Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе переговоров 5 июля обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщила официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на брифинге, передает РИА «Новости».

«Пятого июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны», — сказала представитель министерства.

Она отметила, что Пекин считает этот вопрос крайне сложным и условием его решения должно быть стремление сторон.

По словам Шу Цзюэтин, стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации.

13 июля сообщалось, что США призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть.

«Китай и Индия являются импортерами российской нефти, и я могу сказать, что мы очень активно работаем с партнерами и союзниками, чтобы помочь с разработкой предложения (по ограничению цен на российскую нефть)», — заявила помощник госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

По ее словам, США видят в ограничении цен на российское сырье возможность для Китая и Индии сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергоресурсов, а также стабилизировать глобальный нефтяной рынок.

Ранее сообщалось, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть.