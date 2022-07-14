Немецкий регулятор прогнозирует трехкратный рост цен на газ в 2023 году

Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) прогнозирует, что цены на газ в Германии вырастут как минимум в три раза уже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RND.

«Потребителям газа необходимо готовиться к тому, что с 2023 года их расходы увеличатся как минимум в три раза», — уточняется в интервью главы ведомства Клауса Мюллера редакционному объединению.

В связи с чем немецким жителям посоветовали более активно сокращать расход данного вида топлива.

Подчеркивается, что «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить отключения промышленных пользователей», добавил Мюллер.

Ранее стало известно, что правительство Германии ожидает восстановления объемов прокачки российского газа.

Также в Focus сообщали, что в Германии могут ввести квоты на расход газа. В издании указывают, что проект об этом на сегодняшний день рассматривает Минэкономики страны.