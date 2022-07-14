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Аналитик Шураков перечислил страны, где может неожиданно произойти дефолт

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Reuters

Шри-Ланка, Пакистан, Аргентина, Ливан, Украина и даже часть Европы находятся в состоянии, которое уже близко к дефолту или соответствует ему. Об этом агентству «Прайм» заявил ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков.

Шри-Ланка еще в апреле объявила о дефолте по внешнему долгу размером $51 млрд ради его реструктуризации и сохранения резервов валюты. Это произошло из-за того, что страна сильно зависима от туризма и поставок топлива, так как во время пандемии коронавируса серьезнее всего пострадал именно туристический сектор. Пакистан же предупредил о возможном дефолте в случае, когда не будут отменены субсидии на топливо для населения, отметил Шураков.

Он добавил, что непростая ситуация с внешним долгом и у Аргентины, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации на сумму $44,5 млрд. Ливан же уже объявлял о своем дефолте, а проблемы в экономике страны начались достаточно давно. Также определенные сложности есть с внешним долгом Украины, так как неясно, предоставят ли стране средства для рефинансирования долга или он будет реструктуризирован.

Также определенные сложности с долгом складываются и у южно-европейских стран. Речь идет о Португалии, Италии, Греции и Испании. Несмотря на то, что доходность облигаций этих стран растет, повышение процентных ставок приведет к серьезному росту расходов при обслуживании долга, что также повысит давление на бюджет.

8 июля агентство Bloomberg сообщило, что в мире резко удвоилось число государств, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом. Особые опасения из группы риска вызывают Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан.

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