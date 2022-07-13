В Банке России считают, что инфляция останется пониженной в ближайшей перспективе

Уровень инфляции останется пониженным в ближайшей перспективе под влиянием временных факторов. Об этом пишут в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России, пишет ТАСС.

«В ближайшей перспективе темп роста потребительских цен может остаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов», — сказано в бюллетене, выводы которого, как указывается, могут не совпадать с официальной позицией российского Центробанка.

Согласно документу, рост цен на товары сдержит происходящая корректировка стоимости плодоовощной продукции и сахара. Также на сдерживание инфляции повлияет замедление роста цен на электронику и стройматериалы.

Ранее 13 июля сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 8 июля замедлилась до 15,62%.

Еще неделей ранее этот показатель составлял 16,19%.

По данным аналитиков Минэкономразвития, в основном снижаются цены на продовольственные товары. Это происходит за счет дефляции плодоовощной продукции. При этом рост цен на другие продукты питания замедлился.