Билл Гейтс заявил, что отдаст практически все свое состояние на благотворительность

Американский предприниматель, бывший генеральный директор американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении до конца своей жизни отдать все свое состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation. Об этом миллиардер, чье состояние Forbes оценил в $122,1 млрд, заявил в своем Twitter.

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — отметил бизнесмен.

Гейтс добавил, что в июле перечислит своему фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности. Расходы организации увеличат с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

Предприниматель также выразил надежду, что другие люди, «обладающие большим богатством и привилегиями», последуют его примеру.

В начале июля Билл Гейтс опубликовал в соцсети LinkedIn свое резюме из 1974 года, за год до основания IT-корпорации.

Исходя из даты и содержания резюме, документ подготовили, когда Гейтс учился на первом курсе Гарвардского колледжа. Предприниматель в том числе описал наличие опыта и знаний в сфере операционных систем, управления базами данных, создании компиляторов и компьютерной графики.