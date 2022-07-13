«Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы в Пекин

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Продажа билетов на рейсы открыта.

«Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Рейс из Москвы отправится из аэропорта Шереметьево в 12:40 мск.

Маршрутную сеть группы «Аэрофлот» уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, также «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся с 22 июля.

Ранее стало известно, что крупнейшая китайская авиакомпания Hainan Airlines официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса из Пекина в Москву. Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться каждую неделю по вторникам в 15:40 по местному времени (10:40 мск). В пути воздушное судно будет находиться 8 часов 20 минут. Первый борт 12 июля вылетел в Москву из второго терминала международного аэропорта «Шоуду».