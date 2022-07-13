Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года

Курс доллара обогнал курс евро, следует из данных Forex Capital Markets.

Курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара. Последний раз евро опускался ниже одного доллара в декабре 2002 года.

К 16.00 мск евро поднялся поднялся до отметки 1,002.

Накануне в ходе торгов на Мосбирже курс евро снизился до 59,3 руб., сравнявшись с долларом. В моменте доллар даже торговался дороже евро.

По мнению экспертов, основная причина подобной динамики заключается в разной политике Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, который слишком медленно реагирует на рост инфляции в странах еврозоны.

Также в ходе вчерашних торгов курсы доллара и евро на Мосбирже опускались ниже 58 руб. впервые с 5 июля.