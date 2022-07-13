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В МИД Венгрии заявили о поиске безопасных маршрутов для ядерного топлива из России

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия значительно расширила инвестиции в проект атомной электростанции «Пакш-2» и планирует уже этой осенью заложить первые бетонные блоки, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Сийярто отметил, что венгерские власти ищут новые безопасные маршруты для ядерного топлива из России.

«Мы ускорили инвестиции в АЭС «Пакш» и дальнейшая наша цель — чтобы будущей осенью уже заложить в землю бетон. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о новых альтернативных транспортных маршрутах для поставок нагревательных элементов, необходимых для безопасной эксплуатации действующей АЭС «Пакш», чтобы эти нагревательные элементы безопасно поступали в Венгрию даже во время войны на Украине», — рассказал Сийярто.

АЭС «Пакш» — единственная в Венгрии атомная электростанция, построена в 1974 году советскими специалистами. «Пакш» работает на российском ядерном топливе.

Ранее в реактор Ровенской АЭС загрузили американское ядерное топливо.

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