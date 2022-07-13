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Аналитик Юшков заявил, что условием отказа Европы от газа РФ будет остановка промышленности

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Для полного отказа от российского газа Европе придется остановить почти всю промышленность, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, речь может идти о прекращении работы химических заводов, заводов по производству азотных удобрений, предприятий сельского хозяйства.

«Пока потребление в Европе снижается большими темпами, так что частично они могут компенсировать закупки российского газа. Но непонятно, сколько страны могли бы покупать, не будь текущих ограничений на прокачку, ведь газ они не могут получить физически...», — сказал аналитик.

Как добавил Юшков, окончательно отказаться от поставок из РФ, при этом не сократив объемы потребления, в Европе не получится.

Газ, по его словам, будет необходим в отопительный сезон, в связи с чем для отказа от российских поставок потребуется уход целой категории потребителей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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