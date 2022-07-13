В Британии решили выступить за отмену антидемпинговых мер на сталь из Китая

Служба торговых мер Великобритании предложила отменить антидемпинговые меры в отношении арматурной стали из Китая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ведомства.

Служба торговых мер страны отметила, что ограничения, которые были введены еще в 2016 году, больше не соответствует национальным интересам Британии, так как спрос на сталь в сфере строительства в последнее время резко вырос на фоне серьезного падения поставок продукции из России, Белоруссии и Украины.

В ведомстве указали, что на эти три страны раньше приходилось около 27% импорта арматурной стали» в Британию.

По словам экспертов, отмена тарифов на стали из Китая является более логичным решением, так как в противном случае из-за роста цен на сталь британские производители могли бы серьезно пострадать.

В конце июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Соединенных Штатов установить пошлины на российские удобрения вызывает обеспокоенность.