В Wildberries заявили, что сотрудники брендов Inditex помогали распродать оставшиеся товары

В СМИ появилась информация о том, что сотрудников московских магазинов Zara отправили работать на склады Wildberries. Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса, работники Inditex готовили продукцию всех брендов компании «для дальнейшей продажи на онлайн-платформе».

«Сотрудники Inditex не работали на складах Wildberries, но они готовили продукцию для дальнейшей продажи на нашей онлайн-платформе — не только бренд Zara, но и Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius и т.д. Спрос на эти бренды продолжает динамично расти в июле: самыми популярными у россиян стали бренды Zara, Pull&Bear и Bershka», — сообщили в Wildberries.

В пресс-службе маркетплейса также рассказали, какие товары чаще всего приобретают на онлайн-платформе.

«Больше всего заказывают футболки, шорты, джинсы. Пользуются популярностью и товары к предстоящему осеннему сезону – худи, кофты, куртки. Товары быстро заканчиваются, у наиболее востребованных моделей все меньше доступных размеров», — отметили в Wildberries.

Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex, включающая в себя такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull and Bear и другие, может вернуться на российский рынок уже в 2023 году.

По данным источника издания «Известия», руководство холдинга приняло решение продлить договоры аренды с собственниками торговых центров на специальных условиях до конца 2022 года, а в некоторых случаях — до марта 2023 года.