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Ставки льготных кредитов для МСП на инвестцели снизят до 5-6,5%

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Depositphotos

Минэкономразвития подготовило изменения в правила программы льготного кредитования МСП, в результате чего ставки по кредитам на инвестиционные цели будут снижены до 5-6,5%, говорится в сообщении министерства.

Соответствующий проект постановления размещен Минэкономразвития России на официальном портале нормативных правовых актов regulation.gov.

«Минэкономразвития России инициировало изменения в правила программы льготного кредитования 1764, позволяющие в пилотном режиме объединить две действующие программы: программу стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП (программа «ПСК») и программу льготного кредитования 1764. Объединение программ позволит снизить ставки по кредитам для предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% — для микро и малых компаний», — отмечается в сообщении министерства.

В проекте постановления говорится, что льготные ставки по инвесткредитам не смогут превышать 5-6,5% при размере ключевой ставки ЦБ 10 % и менее. Если ключевая ставка ЦБ будет выше 10 %, то льготные кредиты на инвестцели для МСП не будут превышать 9 % для микро и малых компаний и 7,5 % для средних компаний.

«Для поддержки предпринимателей в непростых экономических условиях была найдена возможность совместить программы «ПСК» с «1764» и снизить кредитные ставки для бизнеса, готового реализовывать новые инвестиционные проекты в регионах», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Условия новой программы предполагают предоставление кредитов исключительно на инвестиционные цели: до 200 млн рублей — для микропредприятий, до 500 млн — для малых предприятий и до 1 млрд рублей — для средних.
Оператором объединенной программы выступит Корпорация МСП.

Напомним, программа поддержки льготного кредитования МСП в рамках постановления правительства РФ №1764 начала действовать в 2019 году. С тех пор она несколько раз обновлялась. В рамках программы малый и средний бизнес могут привлечь льготные кредиты на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования долга.

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