В МИД объяснили, чем грозит введение «ценового потолка» на российские энергоносители

МИД России предупреждает, что введение «ценового потолка» на российские энергоносители вызовет только усугубление энергетического кризиса на Западе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

«Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», — пояснил Биричевский.

Он добавил, что нынешнее положение дел не предполагает прогнозирования будущей ситуации — Евросоюз планирует резко сократить закупки российского газа и одновременно с этим происходит стремительный рост цен на энергоносители.

«На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких «ценовых потолков». При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности», — пояснил Биричевский.

Ранее в Минфине США заявили, что надеются определить потолок цен на российскую нефть в июле.