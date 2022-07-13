Названа ошибка в прогнозе курса рубля

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов пояснил агентству «Прайм», что аналитики учитывают привычные и неожиданные (изменчивые) факторы при прогнозе по курсу рубля.

К посредственным факторам относят ситуацию с торговым балансом, цены на ископаемые углеводороды, уровень процентных ставок и динамику международного рынка Forex.

В качестве нетривиальных (изменчивых) факторов выступают такие: погашение облигаций ВЭБа на $1 млрд в рублях, приостановка бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.

«Слишком много изменчивых факторов влияет на курс валют, и это девальвирует точность прогнозов», — указал специалист.

Российский рубль ослаб к американскому доллару по итогам торгов на Московской бирже 12 июля. Стоимость $1 поднялась до 58,94 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро окреп до 59,46 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» на 18:59 (по мск) поднялся на 4 копейки, курс европейской валюты повысился на 23 копейки.

Ранее 12 июля представители банков, входящих в топ-50 по активам, рассказали «Газете.Ru», что курс 70+ руб. за доллар является наиболее оптимальным для большинства российских экспортеров и производителей.