Датский производитель котлет для фастфуда восстановит объем продаж во «Вкусно — и точка»

Пищевой комбинат датской рыбопромысловой группы компаний Espersen в Великом Новгороде до конца 2022 года восстановит объемы продаж в сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Новгородской области.

До этого комбинат производил и поставлял продукцию для российского McDonald's.

«Завод датской компании Espersen, работающий на территории Великого Новгорода, не закрывается и продолжает поставку полуфабрикатов из морепродуктов в российскую сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка». <...> В планах предприятия — до конца года вернуться к предыдущим объемам продаж», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что представители компании обсуждают продажу своей продукции в другие российские точки общественного питания и реализации ее через торговые сети.

Ранее 12 июля гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что в летнем меню ресторанов сети предприятий быстрого обслуживания не будет окрошки и других блюд русской кухни.