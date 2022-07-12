Аналитик Юшков: «Северный поток — 2» уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что несмотря на простой и возможный незапуск «Северного потока — 2», проект уже окупился из-за рекордных цен на газ в Европе. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Половину денег на строительство «Северного потока — 2» дали европейские компании из расчета на то, что, когда газопровод заработает, «Газпром» будет возвращать кредиты с вырученных средств. Сейчас несколько компаний уже заявили о том, что, вероятно, инвестиции придется списать», — объяснил аналитик.

Юшков отметил, что «Газпром» также вложил значительные средства в этот проект, которые по факту «оказались израсходованы напрасно». Однако компания заявила о возможности газифицировать Мурманскую область за счет уже проложенных труб.

Кроме того, по словам аналитика, «Северный поток — 2» лишь своим существованием поднимал цены на газ.

«Этот газопровод окупился даже не работая, за счет установления рекордных цен на газ в Европе», — заключил Юшков.

Ранее Европейский суд юстиции частично признал правоту компании Nord Stream 2, являющейся оператором «Северного потока — 2», в иске против Еврокомиссии.