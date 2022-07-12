Поверенный России в Польше Ордаш заявил, что Варшава продолжает получать российский газ

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что Польша продолжает получать российский газ по реверсу из третьих стран.

По словам Ордаша, это позволяет покрыть значительную часть потребностей Польши в газе.

«Поляки уже давно заявляют о том, что они хотят достичь энергонезависимости от России, проводят диверсификацию поставок, гордо заявляют о том, что российский газ им не поступает. На самом деле, это, конечно, не совсем так. Российский газ продолжает поступать из третьих стран Европы просто по реверсу и продолжает покрывать значительную часть польских потребностей в голубом топливе», — поделился Ордаш.

Он уточнил, что участок газопровода «Ямал — Европа», проходящий по территории Польши, находится в собственности совместного предприятия EuRoPol GAZ. Компания также попала в санкционный список из-за введенных европейскими странами санкций. В связи с этим транзит российского газа по этому участку не ведется.

Ранее аналитик Станислав Митрахович заявлял о сложной для Европы ситуации при остановке «Северного потока».