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WSJ: Европа скупает СПГ, перекрывая энергоснабжение бедных стран

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Alik Keplicz/AP

Европа занимается поисками газа, массово скупая его у всех, отчего наиболее бедные страны могут остаться без электричества. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на экспертов рынка и аналитиков.

Отдаленные развивающиеся страны могут остаться без электричества, поскольку мировые поставки сжиженного природного газа, используемого для производства энергии, скупаются европейскими странами, которые ищут замену российскому газу, отметили в публикации.

В газете посчитали, что развивающиеся страны, такие как Индия или Бразилия, зачастую просто не могут конкурировать с Европой при покупке СПГ, из-за чего они просто вынуждены сокращать его импорт. Из-за этого Индия постепенно переходит на уголь и собственный газ, а Бангладеш со дня на день может отключить электричество.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что трейдеры и поставщики предпочитают продавать СПГ более платежеспособным европейским странам, которые пытаются пополнить свои хранилища к зиме, боясь прекращения поставок из России и одновременно с этим пытаясь уйти от зависимости от российского топлива.

Аналитики посчитали, что за первые шесть месяцев 2022 года импорт СПГ в Индию, Китай и Пакистан сократился на 15-21%, а в Европу вырос на 49%, что практически опустошило мировой рынок СПГ. При этом новых источников СПГ до 2025 года не ожидается. Из-за этого наиболее бедные страны стали присматриваться к «грязному» топливу, такому как уголь.

11 июля агентство Bloomberg сообщало, что африканские страны могут воспрепятствовать поставкам газа в Европу из-за того, что они сами страдают от дефицита энергии. Африканские лидеры назвали внезапный интерес к ресурсам их континента двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом, отметили в публикации.

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