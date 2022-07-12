Песков: в России строго следят за обязательствами уходящих компаний перед работниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти строго контролируют обязательства компаний, которые ушли с российского рынка, перед своими работниками. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Что касается работы с теми компаниями, которые уходят — уходят резко, уходят плавно и так далее — то, естественно, осуществляется очень строгий мониторинг за тем, чтобы выполнялись все обязательства перед работниками», — сказал он.

Песков отметил, что данный вопрос правительство РФ «весьма плотно держит под контролем, можно сказать, что там работа налажена».

При этом представитель Кремля адресовал в Госдуму вопрос о причинах задержки работы над законом о внешнем управлении для компаний, которые принадлежат иностранным инвесторам и уходят с российского рынка.

В июне стало известно, что американская компания спортивной одежды и товаров Nike, открывшая первый магазин в Москве в 1994 году, полностью уходит с российского рынка. Соответствующее решение компания приняла после трех месяцев приостановки работы. Работники магазинов Nike в России сообщали, что беспокоятся о том, что их оставят без компенсации после ухода бренда из страны.