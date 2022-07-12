Bloomberg: запрет на страхование танкеров с нефтью из РФ вызовет скачок цен на нее

При введении запрета на страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть, цены на этот энергоноситель резко вырастут. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на оценки представителя Министерства финансов США.

Намерение Брюсселя и Лондона ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих нефтепродукты из РФ, может лишить мировой рынок 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, отметили в публикации.

Там также добавили, что ограничения могут убрать с мирового рынка огромные объемы нефти, из-за чего цена на нее может вырасти до $140 за баррель. Поэтому полное ограничение по поставки нефти из России является опасным решением, так как во многих странах уже наблюдается рекордная инфляция.

В конце июня власти Кипра отказались помогать Соединенным Штатам в организации эмбарго на перевозку российской нефти.