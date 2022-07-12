В Сбере опровергли повышениие первого взноса по ипотеке

В Сбере опровергли сообщения о повышении первого взноса по ипотеке с 15% до 35%, выпустив официальный комментарий.

«Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой», — указано в сообщении.

В Сбербанке уточнили, что речь идет об изменении условий только по заявкам, которые ранее бы получили однозначный отказ.

«Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу — это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей», — указано в сообщении.

Ранее в ЦИАН сообщили, что рост цен на московскую недвижимость продолжится минимум до осени.

Самыми популярными столичными районами стали Сокол, Гагаринский и Куркино. Средняя стоимость квадратного метра там варьируется в пределах 280–448 тыс. руб.